الزمالك ضد القادسية .. مفاجأة سارة لجماهير الفريقين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الزمالك ضد القادسية الكويتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال؛ نظرًا لأهمية المواجهة في الأدوار الإقصائية وقوة الفريقين.

وزف رئيس القلعة البيضاء، مرتضى منصور خبرًا سارًّا لجماهير فريقه قبل مباراة الزمالك ضد القادسية الكويتي، حيث أعلن عن زيادة عدد المشجعين في مباراة دور الـ32 التي ستُقام على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية لـ10 آلاف.

وشدد مرتضى منصور، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي، على أن وزيري الرياضة والداخلية، وافقا على حضور 10 آلاف مشجعًا في مباراة الزمالك ضد القادسية الكويتي، حيث سيتم بيع 5 آلاف تذكرة في الإسكندرية، ويتم توزيع باقي التذاكر كدعوات.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة النادي الكويتي عن مفاجأة سارة لجماهيره في مباراة الزمالك ضد القادسية بدور الـ32، حيث أكد أن الدخول سيكون مجاني من خلال البوابة الثانية في ملعب “برج العرب”.

وأوضح مجلس إدارة النادي الكويتي في بيان رسمي، أن دخول جماهيره مباراة الزمالك ضد القادسية في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال سيكون بالبطاقة المدنية الكويتية أو جواز السفر، وذلك وفقًا للاتفاق المسبق مع القائمين على تنظيم لقاء دور الـ32.

ومن جانبه، كشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، أسعار تذاكر مباراة الزمالك ضد القادسية الكويتي، وجاءت كالتالي؛ 20 جنيهًا للموحدة، 50 جنيهًا للدرجة الأولى شمال، و100 جنيه للمقصورة الأمامية.

وأشار عامر حسين إلى أنه تم تخصيص مدرج الدرجة الأولى يمين لجماهير الفريق الضيف في مباراة الزمالك ضد القادسية الكويتي، موضحًا أن عملية بيع التذاكر ستكون في النادي الأولمبي.