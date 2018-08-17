الزمالك ضد مصر المقاصة.. نهاية العُقدة وتألق جنش الأبرز

المواطن - مروة نبيل

الزمالك نجح في كسر العُقدة التي لازمته في مباريات مصر المقاصة خلال آخر عامين، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله لاعبه الكونغولي كابونغو كاسونغو، من ضربة رأس في الدقيقة السادسة، ليمنح القلعة البيضاء فوزًا صعبًا على الفريق الفيومي.

ويُعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مصر المقاصة هو الأول، منذ شهر مايو عام 2016، حيث نجح الفريق الفيومي في الفوز على القلعة البيضاء في الأربع مواجهات الماضية.

وعلى الرغم من التخوف الجماهيري بعد رحيل حارس المرمى الأساسي أحمد الشناوي إلى صفوف بيراميدز بداية المواسم، إلا أن محمود جنش يواصل تألقه مع الزمالك سواء في مباريات الدوري المصري أو البطولة العربية.

ولعب جنش دورًا بارزًا في فوز الزمالك على مصر المقاصة، حيث إنه تصدى لعدد هجمات خطيرة، ليُحافظ على نظافة شباكه، ويمنح القلعة البيضاء 3 نقاط غالية.

وشهدت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، ظهور التونسي فرجاني ساسي، حيث شارك في الشوط الثاني، ليُسجل مشاركته الثانية مع القلعة البيضاء، بعد لعبه دقائق محدودة أمام القادسية الكويتي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد مباراته مع فريق مصر المقاصة، الذي تجمد رصيده عمد 3 نقاط، مُحتلًّا بهم المركز الـ12.