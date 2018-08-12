الزمالك والقادسية .. الأصفر يُحقق مكاسب بالجملة

المواطن - مروة نبيل

خطفت مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال أنظار الجماهير إليها، نظرًا لشعبية الفريقين وأهمية المواجهة الإقصائية.

وتمكن الأصفر من الظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، وسط حضور جماهير القلعة البيضاء؛ وانتزع تعادلًا ثمينًا، أملًا في حسم التأهل إلى دور الـ16 على أرضه ووسط جمهوره.

ونجح المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأصفر، الروماني إيوان مارين، في إعداد لاعبيه جيدًا قبل مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، والتعامل بشكل مميز مع أحداث اللقاء، وهذا ما ظهر من تغيراته بدخول الثنائي صالح الشبخ وبدر المطوع.

وظهر دفاع الأصفر بشكل جيد للغاية خلال مباراة الزمالك والقادسية الكويتي في دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، من حيث التنظيم واستغلال إمكانياتهم، ما ساعدهم في إنهاء خطورة هجمات لاعبي القلعة البيضاء مبكرًا.

وعلى الرغم من مشاركة بدر المطوع في الشوط الثاني من مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، إلا أنه يُثبت أنه النجم الأول سواء لفريقه أو منتخب بلاده، بعد تألقه في المواجهة وتشكيله لخطورة على مرمى القلعة البيضاء.

وشهدت مباراة الزمالك والقادسية الكويتي في كأس العرب للأندية الأبطال، ظهور الثنائي المحترف أبو بكر وأكسيل ماي بشكل جيد للغاية، فيما يُعد الكاميروني رونالد مكسبًا للأصفر في الموسم الجديد، فعلى الرغم من إهداره لفرص محققة، ولكنه أرهق دفاع القلعة البيضاء بتحركاته المميزة.