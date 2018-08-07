الزميل خالد المالك ينعى عبدالرحمن المصيبيح فقيد الصحافة

الزميل خالد المالك ينعى عبدالرحمن المصيبيح فقيد الصحافة

2018/08/07
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نعى رئيس تحرير الزميلة صحيفة الجزيرة، خالد بن حمد المالك، زميله الصحافي المخضرم عبدالرحمن بن صالح المصيبيح، الذي توفي يوم أمس الاثنين إثر مرض لم يمهله طويلًا.

ووصف المالك زميله عبدالرحمن المصيبيح بأنه “فقيد الصحافة”، رافعًا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له.

المواطن” تنعى فقيد الصحافة عبدالرحمن بن صالح المصيبيح، داعيةً الله أن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.


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