الزهراني لـ”المواطن”: ٢٠٠ فعالية نسائية في صيف الباحة والمرأة على طريق التمكين

المواطن-أمل الغامدي-الباحة

شهد صيف منطقة الباحة لهذا العام ١٤٣٩هـ، حِراكًا متميزًا بالنسبة لبرامج المرأة، حيث تم الإعداد والتجهيز لها من قِبل المسؤولين على أيدٍ ذات خبرة ودراية، وتنوعت هذه الفعاليات ما بين تطويرية وتدريبية وغير ذلك، حيث لاقت رواجاً واسعاً في المجتمع النسائي.

مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠

وفي حديث حصري تواصلت “المواطن” مع رئيسة اللجنة النسائية، د.مقبولة الزهراني التي أكدت أن :” فعاليات الصيف النسائية لهذا العام كانت مميزة وبارزة، والفضل في ذلك بعد توفيق الله يعود لاهتمام ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي وضعت تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها من خلال تمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

خطة مفصلة ودعم سخي

وأضافت تم ترشيحي من قبل جامعة الباحة ممثلة في مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين لرئاسة اللجنة النسائية للفعاليات وعليه تم إعداد خطة مفصلة لبرامج الصيف شملت عددًا من الأنشطة والدورات التدريبية المنوعة وبرامج للأمهات والفتيات والأطفال، ومشاركة الأسر المنتجة بشكل كبير، حيث كان عدد هذه الفعاليات يفوق أكثر من ٢٠٠ فعالية في مختلف المحافظات وتم الرفع بها لأمانة الباحة، ووجدنا الدعم المعنوي والمادي السخي من قبل إمارة المنطقة لها.

خطة وتنسيق مسبق

وتابعت: “إعداد البرامج تم من قِبلي كرئيسة لجنة التنسيق مع عدد من الزميلات المتميزات في جميع المحافظات للعمل على تجهيز جداول بالبرامج المقترحة والمتنوعة والمناسبة للأسرة حيث تم إعدادها من قبل المنسقات بالأماكن المقترحة وأوقاتها ومن يقدم هذه البرامج حسب الخطة الزمنية للفعاليات، وحسب الإمكانات المتاحة من حيث المكان وتجهيزاته وكذلك حسب الميزانية المتوفرة والتي تم توزيعها بالتساوي على جميع محافظات الباحة، كذلك اجتهدت المنسقات في تفعيل البرامج حسب قدراتهم وإمكانات أماكن إقامتها.

برامج متنوعة تناسب الجميع

وأردفت الزهراني: “يتم التنسيق مع جهات الاختصاص في كل محافظة والجميع متعاون معنا حسب توجيهات محافظي المناطق ومتابعتهم لبرامجنا، فالبعض من برامجنا قدمت في صالات نساء خاصة مثل الأمسيات الشعرية، والمنوعات الشعبية، وكذلك أندية الحي في كل محافظة، أما الدورات التدريبية أقيمت في قاعات الجمعيات مثل جمعية الثقافة والفنون وجمعيات البر الخيرية. وهناك منوعات للأطفال والأسرة أقيمت في المتنزهات العامة.

ماراثون نسائي وحملات صحية وندوات

واستطردت: “تم تفعيل عدد كبير من البرامج ووجدنا ترحيبًا وتشجيعًا من جميع الجهات، ولكن في بعض الأحيان تحدث ظروف خاصة للمنسقات مما يجعلنا نبحث عن بديل لإكمال البرامج، وكذلك قد يعتذر البعض حسب ظروفهم. وكنا نأمل تقديم عدد من المقترحات مثل ماراثون نسائي خاص بحديقة مغلقة وحملات صحية عن أمراض العصر المنتشرة وندوات لداعيات معروفات ولكن قد يعتذر البعض لظروف خاصة مما يضطرنا لإلغائها.

برامجنا صيفية

وأضافت: ” مبدئياً برامجنا خلال الصيف فقط ولكن في حال طلب منا العمل على مدار العام نحن مستعدون لجميع ما يخدم منطقتنا الغالية، ومن خلال تجربتنا في صيف هذا العام بإذن الله نحاول جاهدين تقديم الأفضل بالأعوام القادمة وتذليل كافة الصعوبات وكذلك التنسيق مع عدد أكبر من المنظمات من أصحاب الخبرة.