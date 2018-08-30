الساعات المرنة تتيح لمنسوبي التعليم مرافقة أبنائهم الأسبوع الأول بالدراسة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن منح الموظفين والموظفات من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال الأسبوع الدراسي الأول من خلال الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال نفس اليوم بما لا يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات وذلك لمرافقة أبنائهم المستجدين في الحضانات والصف الأول الابتدائي.

يأتي ذلك سعياً من الوزارة للتيسير على الآباء والأمهات وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في الأسبوع الدراسي الأول والذي يشكل أهمية كبرى في حياة الطفل والأسرة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.

في ذات السياق يراعي هذا التوجه حاجة أطفال الحضانات ورياض الأطفال والمراحل الأولية إلى مرافقة ذويهم ما يعزز قدرتهم على التأقلم مع أجواء المدارس، ويتيح مرونة أكبر لمدة أسبوع لآباء وأمهات هذه الفئة من الأطفال من أجل بداية عام دراسي مميز.

وينص قرار الوزارة على إعطاء الموظفين والموظفات من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال الأسبوع الدراسي الأول يتيح السماح لهم بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال نفس اليوم بما لا يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات، وذلك وفق الضوابط التالية:

1- أن تكون بالتنسيق مع المدير المباشر.

2- أن تكون لمدة ساعتين كحد أقصى.

3- أن تكون من يوم الأحد 1439/12/22 هـ إلى يوم الخميس 1439/12/26هـ.

4- أن لا تخل بالعمل المناط بالموظف.