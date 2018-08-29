السبب وراء نقل مباراة الباطن والاتفاق لـ ملعب محمد بن فهد بالدمام

المواطن - محمد سمعة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي الباطن والاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن مباراة الباطن والاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي ستنقل من ملعب الباطن إلى ملعب الأمير محمد بن فهد لوجود أعمال صيانة في ملعب الباطن.

وستعود المباراة مرة أخرى إلى ملعب الباطن في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين” دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.