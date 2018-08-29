السجن المشدد لـ4 متهمين سرقوا مواطنًا سعوديًّا بالإكراه في القاهرة

المواطن - القاهرة

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة معاقبة 4 متھمين بالسجن المشدد خمس سنوات إثر إقدامھم على سرقة مواطن سعودي بالإكراه وتحت تھديد السلاح في حي مصر القديمة.

وجاء في التحقيقات أن المتھمين المصريين، وھم شابان وامرأتان، تعمل إحداھما خادمة لدى “المجني عليه”، والتي مكنت بدورھا شركاءھا من دخول شقة المجني عليه ومن ثم تم تقييده وتكميم فمه وتھديده بسلاح أبيض “سنجة”، ثم قاموا بالاستيلاء على أمواله ومنقولاته.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن ضبط ثلاثة من المتهمين، فيما ھربت المتھمة الرابعة والتي قامت بإخفاء المنقولات والمتحصل عليھا من واقعة السرقة مع علمھا بكونھا مسروقة، لتتم معاقبتھم بالسجن المشدد خمس سنوات.