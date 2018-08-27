السجن والترحيل لعصابة صينية سطت على منزل سعودي بدبي

المواطن - دبي

قضت محكمة إماراتية بسجن وترحيل 3 أفراد من الجنسية الصينية لمدة 9 سنوات لتشكيلهم عصابة إجرامية سطت على منزل سعودي في دبي، وسرقت 420 ألف درهم ومقتنيات ثمينة.

وقام أفراد العصابة البالغ أعمارهم 31 و33 و42 عامًا، بالسطو على فيلا في منطقة الجميرا، بعد أن راقبوها، وحطّموا أقفال الغرف وعبثوا بمحتوياتها، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية.

وعثر أفراد العصابة على مبلغ 320 ألف درهم من عملات أجنبية وثلاث ساعات يد تقدر قيمتها الإجمالية بـ 100 ألف درهم.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن المواطن السعودي، البالغ من العمر 28 عامًا، قوله: إنّه فور اكتشافه للسرقة اتصل بعمه، وهو مالك الفيلا، كما أبلغ الشرطة بعملية السطو.

وبفحص فريق من شرطة دبي لمسرح الجريمة وبكاميرات المراقبة، قادتهم الأدلة للعصابة التي اعترف أفرادها بارتكابها للجريمة.