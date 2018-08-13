السديس يدشن المركبة الجديدة لنقل كسوة الكعبة المشرفة

السديس يدشن المركبة الجديدة لنقل كسوة الكعبة المشرفة

2018/08/13
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، المركبة الجديدة المعدة لنقل كسوة الكعبة المشرفة.

وأشاد الشيخ السديس بهذه الخطوة المباركة، مشيرًا إلى أن هذه المركبة الجديدة جاءت سعيًا من الرئاسة لتطوير وسيلة نقل الكسوة لضمان الجودة العالية، بحسب وكالة “واس”.

يذكر أن العربة الجديدة سوف تنطلق في صباح يوم 9 ذي الحجة من مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة متجهة إلى المسجد الحرام محملة بالكسوة الجديدة.


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