السديس يوجه بالاستعداد المبكر للموسم المقبل

المواطن - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي الرئاسة لتكثيف الجهود والاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي.

وثمن السديس الجهود التي بذلت من منسوبي الرئاسة العامة خلال موسم الحج هذا العام وما صاحبها من تميز في أداء الخدمة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، جاء ذلك خلال حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الرئيس العام خلال اللقاء على التعاون والتنسيق المباشر بين إدارات الرئاسة العامة والتركيز على جودة الخدمات المقدمة لزوار وحجاج بيت الله وخاصة الأعمال الميدانية والعمل على إطلاق حملات توعوية هادفة وبناءة، كما نوه الجميع بأهمية الحرص على العمل المنهجي المؤسسي، وفسح المجال للأفكار الجديدة والمتميزة والمبادرات الفاعلة وحث الجميع على التنسيق المباشر والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية المشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وفي الختام سأل الشيخ السديس، الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من جليل الرعاية وفائق العناية، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها.