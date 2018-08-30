السرعة المونديالية Option مطلوب

المواطن - محمد سمعه

تُعد مباريات بطولة كأس العالم في كرة القدم خير دليل ومثال على المتعة الكروية الحقيقية والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في كافة بقاع العالم.

ومع انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين” دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” موسم 2018-2019 ينتظر الجمهور السعودي رؤية سرعة المباريات في مونديال 2018 في مباريات الدوري المحلي.

وكانت السمة الأساسية الغالبة في مباريات كأس العالم في روسيا هي سرعة نقل الهجمات والارتداد السريع لإحراز الأهداف.

ويذكر أن الدوري السعودي اليوم سينطلق بثلاث مواجهات من العيار الثقيل وهي: ” الاتفاق والرائد، أحد والنصر، الوحدة والحزم”.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان براون.

كما أن المدرب السابق للهلال والحالي للاتحاد، الأرجنتيني رامون دياز ساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بلقب الدوري السعودي بالموسم الماضي، قبل إقالته.

ويطارد نادي النصر لقب الدوري السعودي وذلك من أجل التتويج به، حيث غاب لقب الدوري المحلي عن العالمي منذ موسم 2014-2015.

وعاد المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو لتدريب نادي النصر، بعد فترة قصيرة قضاها مدربًا لنادي الشباب.

وجاء المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لتدريب النادي الأهلي في شهر أبريل الماضي خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي تفوق على نادي المحرق البحريني بهدفين دون رد في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية لكرة القدم.