السرعة ورقة جيسوس الرابحة

المواطن - محمد سمعه

يستعد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، لمواجهة من العيار الثقيل ضد نادي الاتحاد يوم السبت المقبل في مباراة تحديد بطل السوبر السعودي.

ويركز المدرب جيسوس خلال الفترة الحالية، على اختيار التشكيل الأمثل وذلك لمواجهة نادي الاتحاد، خاصة أن المدرب البرتغالي سيطالب لاعبي الأزرق بضرورة إنهاء الهجمات والتي ستتاح للهلال سريعًا، وذلك من أجل قتل المباراة لصالح الزعيم مبكرًا.

ويخشى جيسوس من أن التقاعس في إنهاء الهجمة، مع عدم استغلال الفرص والتي ستُقدم للهلال قد تؤدي إلى تقليل فرص الهلال في الفوز بلقب السوبر السعودي.

ووصل نادي الهلال إلى مدينة لندن البريطانية بالأمس، حيث يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة لخوض التدريبات قبل مواجهة نادي الاتحاد على ملعب لوفتوس رود.

وكان جورجي خيسوس أبدى غضبه من أداء لاعبي الهلال في مباراة الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

يذكر أن الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب مركز الوصافة.

يأمل الهلال في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي، حيث ستكون البداية بمباراة السوبر، ثم المنافسة في الموسم الجديد على لقب الدوري السعودي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

سيعتمد جورجي جيسوس بنسبة كبيرة على تواجد عمر عبدالرحمن عموري وأندري كاريلو الهجومي، مع حضور قوي لخط الوسط والمكون من سلمان الفرج وعبدالله عطيف.