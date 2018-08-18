السعودية بطلًا للعالم للمرة الرابعة على التوالي.. وتركي آل الشيخ يقدم التهنئة

المواطن - الرياض

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم في مباراته النهائية بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة (إيناس)، على الأرجنتين، بهدفين مقابل لا شيء، ليتوج بطلًا للعالم للمرة الرابعة.

وأحرز الهدفين عبدالله الدوسري، الأول في الدقيقة 24، والثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة، عبر كرة ثابتة.

وحصد المنتخب السعودي اللقب أول مرة في 2006، ثم في 2010، و2014، وأخيرًا 2018.

وبعد المباراة هاتف معالي الرئيس العام لهيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعثة المنتخب السعودي مهنئًا ومباركًا هذا الإنجاز، ووعدهم بتقديم مكافآت مالية مجزية؛ نظرًا للإنجاز الكبير الذي حققوه.