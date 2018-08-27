السعودية تودع الألعاب الآسيوية بعد الخسارة أمام اليابان

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة السعودية واليابان ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”، بخسارة الأخضر تحت 21 عامًا بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الأخضر تحت 21 عامًا مباراة السعودية واليابان بتشكيل مكون من؛ محمد الربيعي، عبد الله اليوسف، عبد الإله العمري، يوسف الحربي، عبد الرحمن غريب، عبد الله مجرشي، هارون كمارا، أيمن الخليف، عون السلولي، علي الأسمري وناصر العمران.

ونجح المنتخب الياباني في تسجيل الهدف الأول في شباك السعودية في الدقيقة 31، إلا أن الأخضر أدرك التعادل في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه عبد الله اليوسف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وحاول لاعبو السعودية واليابان تسجيل هدف في الشوط الثاني لفض اشتباك التعادل، ونجح الكمبيوتر الياباني في إحراز هدف في الدقيقة 73، وضغط لاعبو الأخضر أملًا في التعادل، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، ليغادر المنتخب الوطني أسياد جاكرتا من ربع النهائي.