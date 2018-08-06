السعوديه_تطرد_السفير_الكندي .. الشؤون الداخلية للمملكة خط أحمر رسالة للجميع

المواطن الرياض

لم تمض ساعات قليلة على قرار المملكة الحاسم بطرد السفير الكندي بسبب التدخلات السافرة لكندا في الشأن الداخلي للمملكة، حتى تفاعل رواد مواقع التواصل مع الموقف الكندي ورد فعل المملكة، مؤكدين أن سيادة المملكة وشؤونها الداخلية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “السعودية تطرد السفير الكندي”، حيث انهالت التغريدات المنددة بالموقف الكندي غير المحسوب وغير المتزن في التعاطي مع السياسة الخارجية، مؤكدين أن كندا أول الخاسرين من هذا القرار، بل تداول مغردون مقاطع فيديو للأوضاع الداخلية الكندية، تعكس حجم العنصرية وامتهان حقوق المرأة.

رسالة لجميع الدول

وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الوسم بقوله “السعودية ترفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية ..رسالة لجميع الدول .. جربت دول مهمة ذلك وتراجعت وأوفدت مبعوثيها معتذرة.. ستتمنى كندا .. لو لم تتعرض لشأننا الداخلي أبدا..”.

وغرد أمجد طه على الوسم بقوله: “لأول مرة عبر التاريخ انخفضت قيمة العملة الكندية مقابل الدولار بعد تفاعلها بشكل سريع مع السعوديه تطرد السفير الكندي، العالم يخاف من تجميد الصفقات والمشاريع الإقتصادية الجديدة مع السعودية أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط، نعم العالم يتكلم سعودي ويحترم ويهاب الكبار”.

مواقف تتكرر

وكتب محمد البكيري تغريدة قال خلالها: “جميل أن تنام وتصحى على هذا الحزم : السعودية تطرد السفير الكندي في تأكيد ان السعودية العظمى لا تقبل المساس بشأنها الداخلي. وقادرة على تكرر ذلك الموقف، كما فعلت من قبل مع بعض الدول “.

وعلق آخر بقوله: “البيان الكندي أحمق وكشف أن هناك من يعمل لصالحهم ويعيش بيننا ..

تهور تصريحاتهم أكد ذلك واعتقدوا بقطرستهم أن هذا يعطيهم الحق بالتهجم ..

لانرضى التدخل بشؤوننا ولو كندا رصدت خونة لن تتهاون معهم ولن نتهاون مع خونة .. والخائن خائن وليس “ناشط”!”.

عنصرية واعتداءات كندية

وقالت Nouf Abdulah Alrakan: “لم تتدخل المملكة في الشؤون الداخلية لاي دولة اخرى وفي عز أزمة احداث سبتمبر وماتعرض له بعض مواطني المملكة في كندا من عنصرية واعتداءات،كانت المملكة تجدد احترامها وثقتها في حيادية السلطات والقضاء الكندي،هكذا تكون الدبلوماسية مقابل تدخل سافر!”.

وقال د. وحيد بغدادي: “العنصرية في كندا؛ نموذج لشعاراتهم الزائفه”، كما نشر مقطع فيديو يظهر حجم العنصرية في كندا.

فيما غردت وجدانا العسبلي بقولها: “يتكلموا عن الحقوق للمراه وهم ببلدهم هذا الحال”، كما نشرت مقطع فيديو لامتهان حقوق المرأة في كندا.

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي يتكلموا عن الحقوق للمراه وهم ببلدهم هذا الحال 💔🙂🙂🙂 pic.twitter.com/afZVnUW0ho — وجدانا العسبلي 🧕🏻🇺🇸🇸🇦 (@ogdin_sheiri) August 6, 2018

وعلق الشيخ الدكتور محمد العريفي بقوله: “اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واشمل بفضلك وحفظك جميع بلدان المسلمين ..

ومن أرادنا بسوء أو خطط لزعزعة أو اضطراب أو فساد فاجعل تدبيره تدميره، السعودية تطرد السفير الكندي”.

لا نصبر على الأرعن

وغردت سارة علي آل الشيخ بقولها: “نحن لم نسمح من قبل لكي نسمح الآن بالتدخل في شؤوننا الداخلية.. إذا لم تعرف السعوديه فتعرف عليها الآن..إذا قلنا فعلنا وإذا وعدنا صدقنا، نمتلك الحلم وقت الضروره ولا نصبر على الارعن.. وقالها الملك فيصل، لا تغضب لا تغضب وإذا غضبت.. لا ترضى”.

يذكر أن موقف المملكة الحاسم والحازم مع كندا ليس هو الأول في مثل هذه القضايا؛ لأن السعودية فعلتها سابقًا مع كل من ألمانيا والسويد عندما حاولت هذه الدول التدخل في الشؤون السعودية الداخلية، ليكون الملخص والرسالة لهذه الدول وغيرها لا تتدخلوا في شؤون المملكة الداخلية؛ لأن أي قضايا داخلية يحكم بها القضاء السعودي، والمملكة لا تقبل التدخل في قضائها المستقل وأحكامه مهما حدث ومهما كانت الدولة.