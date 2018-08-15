السفارة لدى بريطانيا: لا سعوديين ضمن ضحايا جسر جنوة

المواطن - الرياض
تقدمت سفارة المملكة لدى إيطاليا، بالتعازي لأسر ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة.
وكتبت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تتقدم السفارة بأحر التعازي لأسر ضحايا انهيار الجسر بمدينة جنوة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.
وأضافت: “تتابع السفارة الحادثة أولًا بأول، ولم يرد أي بلاغ بوجود مواطنين”.
وأوصت السفارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والتواصل عبر أرقام الطوارئ للضرورة.
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