السفارة لدى بريطانيا: لا سعوديين ضمن ضحايا جسر جنوة

المواطن - الرياض

تقدمت سفارة المملكة لدى إيطاليا، بالتعازي لأسر ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة.

وكتبت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تتقدم السفارة بأحر التعازي لأسر ضحايا انهيار الجسر بمدينة جنوة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت: “تتابع السفارة الحادثة أولًا بأول، ولم يرد أي بلاغ بوجود مواطنين”.

وأوصت السفارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والتواصل عبر أرقام الطوارئ للضرورة.