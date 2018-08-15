السفارة لدى بريطانيا: لا سعوديين ضمن ضحايا جسر جنوة

السفارة لدى بريطانيا: لا سعوديين ضمن ضحايا جسر جنوة

2018/08/15
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تقدمت سفارة المملكة لدى إيطاليا، بالتعازي لأسر ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة.

وكتبت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تتقدم السفارة بأحر التعازي لأسر ضحايا انهيار الجسر بمدينة جنوة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت: “تتابع السفارة الحادثة أولًا بأول، ولم يرد أي بلاغ بوجود مواطنين”.

وأوصت السفارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والتواصل عبر أرقام الطوارئ للضرورة.


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