السفارة لدى تركيا تنقل مصابي حادث خضربني التركية بالإخلاء الطبي

السفارة لدى تركيا تنقل مصابي حادث خضربني التركية بالإخلاء الطبي

2018/08/29
الساعة 10:31 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى تركيا أنها باشرت حادثاً مرورياً خطيراً في مرتفعات خضربني طرابزون، حيث تم نقل المصابين بالإخلاء الطبي.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”، أنه الإشارة إلى ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وقوع حادث مروري خطير في مرتفعات “خضربني” بطرابزون، تود أن توضح أنها باشرت الحادث على الفور وقامت بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين وذويهم وتم سفرهم بالإخلاء الطبي وذلك فجر الخميس 20 / 11 / 1439هـ”.

 


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