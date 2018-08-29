السفارة لدى تركيا تنقل مصابي حادث خضربني التركية بالإخلاء الطبي

المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى تركيا أنها باشرت حادثاً مرورياً خطيراً في مرتفعات خضربني طرابزون، حيث تم نقل المصابين بالإخلاء الطبي.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”، أنه الإشارة إلى ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وقوع حادث مروري خطير في مرتفعات “خضربني” بطرابزون، تود أن توضح أنها باشرت الحادث على الفور وقامت بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين وذويهم وتم سفرهم بالإخلاء الطبي وذلك فجر الخميس 20 / 11 / 1439هـ”.

بيان:

بالإشارة إلى ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وقوع حادث مروري خطير في مرتفعات "خضربني" / طرابزون، تود السفارة أن توضح أنها باشرت الحادث على الفور وقامت بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين وذويهم وتم سفرهم بالإخلاء الطبي وذلك فجر الخميس 20 /11/ 1439هـ pic.twitter.com/3EMDEBHmBL — السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August 29, 2018