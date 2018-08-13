السفارة لدى مسقط تعزي في وفاة شقيقين عمانيين غرقًا في ظفار

المواطن - الرياض

قدمت السفارة لدى مسقط تعازيها لوالد شابين استشهدا غرقًا في محافظة ظفار خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنها تابعت ما صدر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان الشقيقة عن تعرض بعض الزوار لموقع وادي دربات بمحافظة ظفار للغرق خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ مما نتج عنه استشهاد الشابين العمانيين طارق بن سالم بن سعيد الناصري وحمير بن سيف بن سعيد الناصري رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، وألهم ذويهما الصبر والسلوان.

وتابعت أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عيد الثقفي، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بسالم بن سعيد الناصري والد الشهيد طارق، مقدمًا له أحر التعازي بالفقيدين وداعيًا للشهيدين بالرحمة والغفران ولأهلهم بالصبر والسلوان.

وأهابت السفارة بالمصطافين السعوديين في محافظة ظفار بالالتزام بتعليمات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العماني خلال اقترابهم من المسطحات المائية وأن يتوخوا الحذر.