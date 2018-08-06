السفارة لدى نيجيريا ترد على مزاعم الغلق المبكر لتسجيل ضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

استنكرت سفارة المملكة لدى نيجيريا، مساء اليوم الاثنين، تصريحات صدرت من مفوضية الحج النيجيرية منسوبة إلى رئيسها عبدالله محمد مختار، قال فيها: إنه من المفترض أن يؤدي حوالي 55 ألف حاج نيجيري فريضة الحج هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي الذي حج خلاله 70 ألف، وإن هذا التراجع نتيجة لما وصفه بالإغلاق المبكر لعملية تسجيل الحجاج النيجيريين من قبل السلطات السعودية.

ورفضت السفارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، هذه التصريحات التي تغافلت عن الحقائق المؤكدة بأن باب التسجيل للحجاج النيجيريين متاح من قبل السلطات السعودية منذ وقت مبكر من هذا العام.

وأوضحت السفارة أنه بناء على طلب الجهات النيجيرية المختصة لتمديد فترة تسجيل الحجاج تم الاستجابة لهذا الطلب تقديرًا للظروف التي أوضحتها مفوضية الحج النيجيرية، مما يؤكد أن التأخير في تسجيل الحجاج النيجيريين ناتج من قبل هيئة الحج النيجيرية.

وشددت السفارة على أن ما تم التصريح به يفتقر إلى الحقيقة وعارٍ تمامًا من الصحة ولا يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج عامةً والحجاج النيجيريين خاصةً.