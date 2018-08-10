السفارة لدى نيجيريا ترد على مزاعم محاصرة أكثر من 50 فتاة في المملكة

المواطن - الرياض

ردت سفارة المملكة لدى نيجيريا على ما نشرته صحيفة ديلي تراست، اليوم الجمعة، بقلم عبداللطيف صلاح، بشأن البيان الصادر عن الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار في البشر، والذي زعم وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة وانقطعت بهم السبل.

واستنكرت السفارة لدى أبوجا بشدة هذه التصريحات التي اشتملت على مغالطات وزجت باسم المملكة وسفارتها في هذا الأمر، موضحةً أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في المملكة تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين والمتمثلة بأن من يقدم طلبات العمالة النيجيرية للسفارة هي شركات نيجيرية معتمدة من قبل الجهات المختصة، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل السفارة لقبول هذه الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من قبل السلطات النيجيرية.

وتابع السفارة في بيانها: “وإذا كان بعض الشركات النيجيرية تتلاعب وتتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصاريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الاتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة النيجيرية ومحاسبة هذه الشركات، والسفارة دائمًا عند اكتشافها هذه المخالفات بالتنسيق مع الخارجية النيجيرية يتم إيقاف التعامل مع هذه الشركات”.

ولفتت إلى أن هناك ملايين الأشخاص من دول العالم يعملون في المملكة وتضمن قوانين وأنظمة السعودية حقوقهم وباستطاعة أي مقيم في المملكة ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه إلى هضم لحقوقه، وسوف تضمن الأنظمة والقوانين استعادة حقوقه.