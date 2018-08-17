السفير جعفر يودع 500 حاج من ذوي شهداء الجيش السوداني باليمن

المواطن - واس

ودع سفير المملكة لدى جمهورية السودان، علي بن حسن جعفر، اليوم، بصالة مطار الخرطوم الدولي 500 من أسر شهداء القوات المسلحة السودانية الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بحضور قيادات القوات المسلحة السودانية والملحق العسكري العقيد الركن إبراهيم العمير.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أن الاستضافة الملكية الكريمة لأسر الشهداء في الحج تأتي تقديرًا للأعمال البطولية للشهداء في أداء واجباتهم، وتهدف إلى المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية لأسرهم وتمكينهم من أداء فريضة الحج.

ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته لأنهم ضحوا بأرواحهم بكل شرف، متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة لأوطانهم سالمين غانمين كما ولدتهم أمهاتهم.