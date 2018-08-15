السلمي يفتح منزله في مكة لضيوف الرحمن.. شاهد كيف يستقبلهم؟

المواطن - مكة المكرمة

دعا المواطن مشعل السلمي في مكة المكرمة عددًا من الحجاج لاستضافتهم في منزله وتقديم واجب الضيافة لهم، وهي عادة يداوم عليها كل عام، كنوع من الترحيب والإخاء.

وبيّن مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على موقع “تويتر” الأجواء الحميمية التي صاحبت ضيافة السلمي لضيوف الرحمن في منزله.

ورحب السلمي بضيوف الرحمن، وكان في الصدارة أبناؤه، موجهًا قوله لهم: “نحن في بلد بقيادة الملك سلمان يهتم بالحجاج ويكرمهم ويقدم الغالي والنفيس، وأهل مكة يقدمون لقاءات لإكرام الحجاج، وأنا أقول مهما قدمنا فنحن مقصرون”.

"الفرح كبير بحضور حجاج بيت الله في منزلنا" – من منزل مشعل السلمي، الذي يمثل حفاوة وفرح أهل مكة بضيوف بيت الله الحرام #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/bJ8XoWGVml — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 14, 2018