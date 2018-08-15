السلمي يفتح منزله في مكة لضيوف الرحمن.. شاهد كيف يستقبلهم؟

السلمي يفتح منزله في مكة لضيوف الرحمن.. شاهد كيف يستقبلهم؟

2018/08/15
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

دعا المواطن مشعل السلمي في مكة المكرمة عددًا من الحجاج لاستضافتهم في منزله وتقديم واجب الضيافة لهم، وهي عادة يداوم عليها كل عام، كنوع من الترحيب والإخاء.

وبيّن مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على موقع “تويتر” الأجواء الحميمية التي صاحبت ضيافة السلمي لضيوف الرحمن في منزله.

ورحب السلمي بضيوف الرحمن، وكان في الصدارة أبناؤه، موجهًا قوله لهم: “نحن في بلد بقيادة الملك سلمان يهتم بالحجاج ويكرمهم ويقدم الغالي والنفيس، وأهل مكة يقدمون لقاءات لإكرام الحجاج، وأنا أقول مهما قدمنا فنحن مقصرون”.

 


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