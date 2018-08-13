السمنة خطيرة على المهارات العقلية وتؤثر على التركيز

المواطن - متابعة

حذرت دراسة طبية حديثة، من مضار السمنة؛ لأنها لا تقتصر على زيادة عرضة الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة فحسب، وإنما تؤدي إلى مشاكل تؤثر على التركيز ومهارات عقلية أخرى.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد باحثون من معهد لانس بلانك الألماني، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم.

واعتمدت الدراسة على بيانات دماغية لـ2637 شخصًا تزيد أعمارهم عن 55 سنة، ثم أخضعتهم لاختبارات معرفة حتى تقيس صحتهم العقلية.

وقال الباحثون: إن السمنة تؤدي إلى تسريع شيخوخة الجسم، كما أن زيادة الوزن تحد من قدرة العقل على التعامل مع الأمور الطارئة وحل المشكلات.

وخلصت النتائج إلى أن النساء أكثر تضررًا بمشكلة السمنة، كما أن من يعانون زيادة الوزن في محيط البطن أكثر عرضة للخطر.

وتعد السمنة من الأسباب الرئيسية لاضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والكولسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري.