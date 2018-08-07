السهلاوي يقتل خوفه

المواطن - محمد سمعه

سيكون موسم 2018- 2019 موسمًا ناريًّا للاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، حيث سيسعى بكل قوة إلى التركيز والتألق لتسجيل الأهداف الحاسمة مع العالمي.

وعانى محمد السهلاوي في الموسم الماضي، بسبب كثرة إهداره للفرص في مباريات كانت مهمة وحاسمة للنصر، مما تسبب له التعرض لبعض الانتقادات من الجماهير النصراوية.

وسيقاتل السهلاوي للتخلص من إهدار الفرص والعمل على التركيز في إحراز الأهداف الحاسمة للنصر في مباريات الدوري السعودي ومباريات كأس خادم الحرمين في موسم 2018- 2019.

وإذا لم ينجح السهلاوي في تطوير لياقته البدنية وقدراته التهديفية، فإن اللاعب مهدد بالبقاء على دكة الاحتياط خاصة مع تواجد نجوم كبار في خط هجوم نادي النصر مثل اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وكان محمد السهلاوي سجل في الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي عشرة أهداف، حيث يأمل مهاجم المنتخب السعودي في زيادة الغلة التهديفية لضمان التواجد في التشكيلة الأساسية للعالمي.

ويذكر أن نادي النصر، كان تعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي، كما أن العالمي نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب البيروفي كريستيان راموس والحارس الأسترالي براد جونز.

عين نادي النصر، الأوروغوياني جوزيه كارينيو لتدريب العالمي منذ شهر مارس الماضي، خلفًا للمدرب البيروفي جوستافو كوينتيروس.

تأهل النصر إلى بطولة دوري أبطال آسيا للعام المقبل، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري السعودي بالموسم الماضي.