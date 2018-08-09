السواحة يعلق على تسخير إنترنت الأشياء و5G والاتصالات الحرجة لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - المشاعر المقدسة

أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بالجهود المبذولة من قطاع الاتصالات لخدمة ضيوف الرحمن والتطورات التقنية التي تم تسخيرها لخدمتهم تماشياً مع رؤية المملكة 2030، جاء ذلك لدى إطلاع معاليه، اليوم الخميس، على جاهزية الاتصالات السعودية لموسم حج 1439هـ بمقر STC بمشعر عرفات، بحضور كلٍّ من معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، ومعالي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية بالإنابة الدكتور طارق عناية.

كما أثنى الوزير عقب الزيارة على المستوى الجيد للشركة، قائلاً: ” لقد سرني ما رأيت من حضور يثلج الصدر والتفاني الملحوظ والعمل بروح الفريق الواحد”، مضيفاً : ” إننا نعتز بشركة الاتصالات وجهودها في استخدام تقنيات جديدة منها إنترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس والاتصالات الحرجة، والواقع المعزز لرفع الكفاءة وتسهيل أداء مناسك الحج “، كما أشاد بدور الاتصالات السعودية في تمكين المرأة لخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق عناية أن الاتصالات السعودية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية متطلباتهم لمكانتها الريادية بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الشركة نجحت وتسعى دائماً إلى أن تكون رائده في عالم التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بحرصها المستمر على إدخال تكنولوجيا جديدة في عالم الاتصالات وتتماشى مع خطة المملكة ٢٠٣٠. حيث قمنا بالتعاون مع معظم الشركات العالمية لتجارب الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية ولله الحمد نجحت الاتصالات السعودية في أن تكون أول شركة في المنطقة التي تطلق منصة 5G التجريبية. وفي السياق ذاته قمنا بنقل هذه التجربة الفريدة ولأول مرة إلى مكة المكرمة بحيث انتهينا مؤخراً من التجارب على الموقع الموجود في مشعر عرفات.

وكان الوزير قد استمع إلى شرح وافٍ لجهود 1709 موظفين وموظفات متواجدين في 205 مواقع موزعة في مواقع تواجد الحجاج، بالإضافة إلى توفير 140 منصة وعربات متنقلة لتوفير متطلبات ضيوف الرحمن من خدمات الاتصالات السعودية، التي تسخر خدماتها لخدمة الحجاج والقطاعات الحكومية والخاصة المشاركة بالحج، كما حظيت مؤخراً بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لدعمها الحملة الوطنية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري).