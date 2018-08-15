السوبر الأوروبي .. تسيد إسباني وتوازن في مواجهات الريال والأتلتي

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراة السوبر الأوروبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الإستونية تالين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، لمشاهدة الثنائي الإسباني في أول اختبار رسمي هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السوبر الأوروبي يشهد سيطرة كبيرة من الأندية الإسبانية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح حساب “أوبتا” الرسمي على “تويتر”، أن كأس السوبر الأوروبي 2018، هو رابع مرة خلال آخر 5 أعوام يكون طرفي المباراة فريقان من إسبانيا، ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة هذا الأمر بـ”التسيد”.

وأضافت “أوبتا” قبل مباراة السوبر الأوروبي اليوم، أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تعادلا 7 مرات خلال آخر 13 مباراة جمعت بينهما في كافة المسابقات، وفاز كل منهما 3 مرات في المواجهات المتبقية، وهو ما يدل على التوازن الشديد في لقاءاتهم.

وقبل مباراة السوبر الأوروبي اليوم، نجح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، في تسجيل 3 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها أمام ريال مدريد في كافة المنافسات، وذلك وفقًا لحساب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وتشهد مباراة السوبر الأوروبي اليوم صراعًا من نوع خاص بين الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، حيث يطمح كل منهما للتتويج باللقب، لتعزيز موقفه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018.