السوبر الأوروبي .. كوستا يُسجل أسرع هدف في البطولة

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة السوبر الأوروبي 2018 المُقامة الآن في العاصمة الإستونية تالين، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد، تسجيل أسرع هدف في منافسات البطولة.

وتمكن نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو كوستا من هز شباك ريال مدريد بعد مرور 49 ثانية على انطلاق مباراة السوبر الأوروبي 2018، لينفرد بلقب أسرع هدف في تاريخ المسابقة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

ونجح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو كوستا من اقتحام دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل سريع للغاية، ثم سدد الكرة لتسكن شباك كيلور نافاس، في الثانية 49 من مباراة السوبر الأوروبي 2018، ليضع الأتلتي في المقدمة مبكرًا.

ويُعد هدف دييغو كوستا في مباراة السوبر الأوروبي 2018، هو الثالث الذي يُسجله نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في شباك ريال مدريد خلال 15 مباراة خاضها أمام المرينغي، والهدف الأول منذ سبتمبر عام 2013.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من مباراة السوبر الأوروبي 2018، عن طريق مهاجمه كريم بنزيمة، ليُحافظ على حظوظ الملكي في التتويج باللقب القاري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السوبر الأوروبي 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويسعى كل منهما لتسجيل هدف الفوز وخطف كأس البطولة.