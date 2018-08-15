السوبر الأوروبي يشعل الصراع على الكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يحمل صراعًا من نوع خاص بين الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أنطوان غريزمان، على جائزة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018.

ويسعى كل من مودريتش وغريزمان إلى الفوز بلقب السوبر الأوروبي 2018، لتعزيز حظوظهما في التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم هذا العام، حيث تشهد الكرة الذهبية صراعًا قويًا بينهما؛ نظرًا لتألقهما اللافت سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وقبل مباراة السوبر الأوروبي اليوم، يُقدم لوكا مودريتش مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أو المنتخب الكرواتي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا مؤخرًا.

وقاد مودريتش المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم لتحقيق مفاجأة كبرى بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2018، ورغم الخسارة أمام فرنسا، ولكنه ظهر بمستوى لافت، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ليحلم بالحصول على السوبر الأوروبي اليوم.

على الصعيد الآخر، تألق غريزمان هذا العام مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، وقاده لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة، كما توج بلقب الدوري الأوروبي، ليُنافس على السوبر الأوروبي 2018.

وظهر غريزمان بمستوى مميز مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018، وسجل 4 أهداف في المونديال الروسي، ليرفع في المباراة النهائية كأس البطولة ويُحقق إنجازًا تاريخيًّا.