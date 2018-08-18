السوبر السعودي .. الهلال يسعى للثنائية والاتحاد يحلم باللقب الأول

المواطن - مروة نبيل

يسعى الهلال والاتحاد لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، بالتتويج ببطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأن يتوج بكأس السوبر السعودي 2018، ليكون أول فريق يحصل على البطولة مرتين، حيث نال اللقب عام 2015 على حساب النصر، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “لوفتس رود” أيضًا.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هو الوحيد الذي يلعب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة، وكانت المرة الأولى أمام النصر وتوج باللقب، وفي العام التالي، خسر البطولة أمام النادي الأهلي بركلات الجزاء على ملعب نادي فولهام في لندن.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للحصول على كأس السوبر السعودي 2018 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النسخة الأولى من اللقب أمام الفتح عام 2013 بنتيجة 3/ 2، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة 2018، بصفته بطل دوري المحترفين الموسم الرياضي، فيما يلعب نادي الاتحاد اللقاء باعتباره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المُقرر أن يستضيف ملعب “لوفتس رود” الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز، في العاصمة البريطانية لندن، مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد، مساء السبت، على أن يتوج رئيس الهيئة العامة بالرياضة تركي آل الشيخ الفريق الفائز باللقب.