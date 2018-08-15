السوبر .. يُشعل حماس الجميع

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة منافسه نادي الاتحاد في مباراة تحديد بطل السوبر السعودي يوم السبت المقبل على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

ويأمل نادي الهلال في أن يُتوج بلقب السوبر السعودي، لتكون انطلاقة قوية له لموسم 2018-2019، بينما يأمل نادي الاتحاد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في التتويج باللقب الأول مع العميد.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

أما نادي الاتحاد فكان قد فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي، بعد الفوز على النادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قرر إعطاء 5000 تذكرة بمثابة هدية لطلاب المملكة المتواجدين في بريطانيا وذلك من أجل حضور مباراة السوبر السعودي.

يذكر أن الهلال خاض مباراة رسمية قبل مواجهة نادي الاتحاد وكانت ضد نادي الشباب العماني في البطولة العربية وانتهت بفوز نادي الهلال بهدف دون رد.

أما نادي الاتحاد فخاض بعض المباريات الودية ولم يخض أي مباراة رسمية حتى الآن.

وكانت مباراة السوبر السعودي الأخيرة والتي أقيمت في لندن انتهت بفوز نادي الأهلي على النادي الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.