الشؤون الإسلامية تبث أكثر من 27 مليون رسالة نصية عن أحكام الحج والعمرة

المواطن - مكة المكرمة

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في لجنة البرامج التوعوية الإعلامية في موسم الحج والعمرة، في بث رسائل توعوية في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم, ومنطقتي مكة المكرمة, والمدينة المنورة على وجه الخصوص ؛ بهدف التوعية بأحكام مناسك الحج والعمرة.

وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن إجمالي عدد الرسائل النصية (SMS) التي بثتها اللجنة بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية بلغ (27,646,580) رسالة نصية وذلك في أول أيام بث هذه الخدمة يوم أمس.

وأشار التقرير إلى أن الهدف العام للجنة هو توعية الحجاج وإرشادهم لأداء فريضة الحج وفق المنهج النبوي، والإسهام في نشر المعلومات الواضحة لمناسك الحج والعمرة والزيارة وأحكام العقيدة، والشريعة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ونفذت اللجنة (100) مقطع فيديو توعوي قصير، ونشرت بطاقات تعريفية وروابط باركود (QR) لتحميل كتاب “مناسك” ، إضافة إلى إنتاج فيلم مرئي عن الحج مدته (30) دقيقة بالإضافة لحلقات “مناسك خطوة خطوة” وعددها (12) حلقة يتم خلالها بيان أعمال الحج والعمرة ، ولتكون دليلاً يسترشد به القاصد لبيت الله الحرام عند أداء نسكه على الوجه الذي شرعه الله.