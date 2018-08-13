الشئون البلدية والقروية تواصل التسجيل في الوظائف الشاغرة عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الشئون البلدية والقروية استقبال طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة للمواطنين من الجنسين والتي سبق الإعلان عنها.

وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر وزارة الشئون البلدية والقروية في الرياض، وفروعها بمناطق المملكة.

وأبرزت وزارة الشئون البلدية والقروية أنَّ الوظائف المتاحة 21 وظيفة من بينها المسميات التالية:

– مهندس مدني بالشروط التالية:

سعودي الجنسية

المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص

معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة

أن يكون لائقًا صحياً

أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً

اجتياز اختبار تحديد المستوى

اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة سعودي الجنسية

المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص

معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة

أن يكون لائقًا صحياً

أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً

اجتياز اختبار تحديد المستوى

اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة – أطباء بيطريون بالشروط التالية : سعودي الجنسية

المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص

معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة

أن يكون لائقًا صحياً

أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً

اجتياز اختبار تحديد المستوى

اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة

– مراقبو إنشاءات.

– فنيو دعم حاسب آلي.

– مهندسو شبكات.

– محللو بيانات.

– مهندسو حاسب آلي.

– مبرمجو حاسب آلي.

– مراجعون داخليون.

– محاسبون.

وأوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 شوال 1439هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ذي القعدة 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على رابط وزارة الشئون البلدية والقروية : (هنا).

وفور دخول بوابة توظيف وزارة الشئون البلدية سيكون عليك تعبئة بياناتك الشخصية في حقل التسجيل ومن ثم الانتقال لتسجيل الدخول للصفحة الخاصة بك والتقدم للوظيفة المعلن عنها وفقًا لشروط كل وظيفة مع اختيار المنطقة التي ترغب العمل فيها.