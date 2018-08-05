الشامخ ينجح في تحويل صفقة عموري للنصر

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” وافق على العرض المقدم من نادي النصر، والذي تجاوز عرض جاره الهلال بفارق كبير، بعد تدخل من رئيس النصر سعود آل سويلم الذي أصر على كسب خدمات النجم الإماراتي وزيادة العرض لعموري والعين الذي سيجدد معه أولًا ثم الإعارة للنصر، ومن المتوقع إعلان إجراءات التوقيع الليلة في الإمارات بين الطرفين.

وكان عموري قريبًا من الهلال طوال الفترة الماضية، حيث أشارت أنباء وتقارير لقرب إعلان تعاقد عموري مع الهلال، حيث يكنّ عموري كل الود للهلال الذي مثله في الفئات السنية قبل انتقاله للإمارات.

وفي حال إتمام الاتفاق بين النصر وعموري يتبقى للنصر صفقة أجنبية في الهجوم مع الاستغناء عن المغربي فوزير أو البرازيلي برونو لإكمال نصاب الأجانب الـ8 حسب شروط الاتحاد السعودي.