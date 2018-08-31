الشباب يستضيف الاتحاد .. دياز في خطر

المواطن - الرياض

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض نزال الشباب والاتحاد في أولى جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض الشباب أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم بينما تعتبر هي الثالثة للاتحاد الذي خسر لقاء السوبر في لندن لصالح الهلال وتعادل في جدة 1-1 أمام الوصل الإماراتي لحساب ذهاب دور الـ32 من كأس الأندية العربية الأبطال.

ولم يسلم دياز مدرب الاتحاد من حدة الانتقادات طوال الأسبوع الماضي بسبب عدم قدرة فريقه على فرض أسلوب لعبه في المباراتين التي خاضهما، مما دعاه في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الوصل لطلب الصبر من الجمهور ، مبرراً بأن الفريق يمر بمرحلة طبيعية لعدم التجانس .

الشباب مطالب بتجاوز نكسة المواسم الماضية والتي أوصلته لأول مرة للمركز 10 في ترتيب الدوري الماضي، ويُعوّل الشباب على كبرى صفقاته الروماني بوديسكو في قيادة الفريق لنتائج إيجابية هذا الموسم.