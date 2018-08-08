الشباب يفوز على ألوميني السلوفيني بثنائية

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز على نظيره ألوميني السلوفيني، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات الليث لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المباراة الودية بتشكيل مكون من؛ فهد الحبيب، صالح القميزي، فاليريا جامان، جمال بالعمري، إيلر سيلفا، عبدالله الخيبري، لويس أنطونيو، بوديسكو، هتان باهبري، إرثر كايكي، وناصر الشمراني.

وسجل إرثر كايكي الهدف الأول في شباك ألوميني، قبل أن يتعادل الفريق السلوفيني في الدقيقة 38، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الضغط أملًا في تسجيل هدف التقدم، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ماريوس سوموديكا، عددًا من التغييرات بخروج كل من فاليريا جامان، هتان باهبري، عبدالله الخيبري، وناصر الشمراني، ودخول الرباعي فهد غازي، محمد سالم، عبدالمجيد الصليهم، وخالد كعبي.

وساهمت تغييرات الشباب في حدوث حالة من النشاط؛ ما أسفر عن تسجيل الليث لهدف التقدم عن طريق إيلر سيلفا، وأجرى سوموديكا تغييرات عديدة بعد ذلك، حيث دفع بكل من عبدالإله الشمري، علي مجرشي، عبدالملك، هارون، عريشي، ووليد حزام، بدلًا من بوديسكو، القميزي، لويز، إيلر، جمال، إرثر.