الشباب .. يُطارد أحلامه

المواطن - محمد سمعة

يأمل نادي الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا التألق وتحقيق النتائج الإيجابية والطيبة في الدوري السعودي للنجوم في موسم 2018-2019 والذي ينطلق بعد أيام.

ويسير الشباب بشكل جيد للغاية في معسكره التحضيري والمقام حاليًا سلوفينيا، حيث سيخوض اليوم مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

ولم ينجح الشباب والذي يتمتع بشعبية كبيرة في أن يحقق مركزا جيدا في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث احتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة وهو مركز لا يليق بالليث والذي كان ينافس على البطولات المحلية بفترة ليست بالقصيرة.

ويضع الشباب عينيه على احتلال مركز جيد مؤهل للبطولات الآسيوية للفترة المقبلة، حيث يتمنى الشباب التواجد ضمن فرق المربع الذهبي في بطولة الدوري السعودي للنجوم.

وكان نادي الشباب أعلن في الفترة الماضية توقيع مخالصة مالية مع اللاعب المصري عمرو بركات والذي انضم إلى الليث في يناير الماضي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.

ويذكر أن الليث سبق له الفوز بلقب السوبر السعودي في السابع من أغسطس من عام 2014 بعد تفوقه على نادي النصر بركلات الجزاء الترجيحية في ذلك الوقت، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

سبق لمدرب نادي النصر، الأوروغوياني جوزيه كارينيو تدريب الشباب قبل أن يعتذر عن تدريب الليث في شهر مارس الماضي ويُعلن رسميًا مدربا للنصر.