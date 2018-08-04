الشباب يُهدد المغردين

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة الشباب ملاحقتها لكل من يُسيء للكيان الشبابي أو منسوبيه أو لاعبيه، سواء في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر حساب الشباب عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رصدت إدارة النادي خلال الأيام الماضية بعض التجاوزات والتغريدات المسيئة بحق بعض المسؤولين والعاملين في النادي، وعلى إثره تعتزم إدارة النادي اللجوء إلى القضاء وملاحقة كل تلك التجاوزات”.

وتتجه الأندية السعودية إلى مثل هذا النوع من الممارسات نظير الإساءات المتكررة لكيانات الأندية ولاعبيها والمسؤولين، مما يتوجب اللجوء إلى قانون الجرائم المعلوماتية.