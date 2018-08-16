الشثري يلتقي بالكشافة في مشعر عرفات.. وهذه نصائحه لهم

المواطن - واس

التقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بالكشافة المتطوعين في المشاعر لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أطهر بقعة على وجه الأرض.

ودعا الشثري خلال لقائه بالكشافة المشاركين في معسكر عرفات الكشفي ضمن المعسكرات العامة لخدمة ضيوف الرحمن التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، إلى مضاعفة الجهود واستقبال ضيوف الرحمن بالابتسامة والسماحة والإخلاص في العمل.

وأكد معالي المستشار على الكشافين بعدم التسرع والاجتهاد في حال مواجهة الموقف غير المتعلق بعمل الكشاف، وتركه للجهات ذات العلاقة للتعامل معه وفق ما يجب بحكم الاختصاص.