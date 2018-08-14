الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث Westminster على أنه عمل إرهابي

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أنها تتعامل مع حادث الدهس الذي وقع أمام البرلمان فوق جسر Westminster على أنه هجوم إرهابي.

واعتقلت قوات الشرطة ، شخصا صدم بسيارته حاجزا عند مدخل البرلمان في العاصمة لندن.

وتشير التفاصيل إلى أنه في تمام الساعة السابعة بتوقيت لندن استطاع شخص يقود سيارة اختراق عدد من الحواجز الأمنية والاتجاه صوب تجمُّع من المدنيين في محاولة لدهسهم بسيارته.

وقالت مصادر صحفية بريطانية : إن هذا الشخص أسود اللون وكان يقود سيارته بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة، غير أن المركبة تعثرت في الحواجز المثبتة لوقف أي محاولة لاختراق مبنى البرلمان البريطاني، والذي كان خاليًا وقت الحادث.

وعلى الفور سارع رجال الشرطة، وهم حوالي 12 ضابطًا، بمحاصرة السيارة وقاموا بإخراج السائق والقبض عليه واقتياده إلى الجهات المعنية لبدء تحقيقات موسعة حول الحادث.

وقال شهود عيان إن المركبة كانت تسير بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة وبدا وكأنها “متعمِدة” تنحرف نحو البرلمان وحطمت حاجزاً للتفتيش الأمني.

وعولج شخصان من إصاباتهما في المستشفى ولم تكن هناك حالات خطيرة أو وفيات.

في البداية كانت الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه تصادم مروري، غير أنها أكدت استمرار التحقيقات في الحادث، وهو ما يعني أنه ليس مروريًا.

ووقع الحادث بعد 17 شهراً من اقتحام خالد مسعود لجسر وستمنستر ودهس عدد من المشاة، مما أدى إلى مقتل خمسة من بينهم كيث بالمر والذي طُعن على أبواب البرلمان