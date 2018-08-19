الشعب التركي يعاند أردوغان ويتجاهل الليرة بسبب الذهب

المواطن - متابعة

عاند الشعب التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن طالبهم ببيع الذهب واستبداله بالليرة.

وعلى العكس أقبل الأتراك على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة إسطنبول، وذلك بعد أن عزز انخفاض الليرة أسعار المعادن في تركيا.

وزاد متوسط حجم التداول اليومي إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 40 ألف عقد، من حوالي 17 ألفًا سجلت بمارس، فيما ارتفعت قيمة أونصة الذهب مقابل الليرة، خلال نفس الفترة، بأكثر من 30%.

ودعا أردوغان الأتراك في عام 2016 لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة والذهب، عندما بدأت علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تتدهور، لكنه عاد هذا الأسبوع وقال إنه ينبغي عليهم استبدال المعدن الأصفر بالليرة.