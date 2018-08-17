الشلهوب: التتويج بكأس السوبر يمنحنا قوة أكبر هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، أن الزعيم يسعى للفوز على الاتحاد، والحصول على لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث محمد الشلهوب عن مباراة الهلال ضد الاتحاد قائلًا: “نسعى للحصول على كأس السوبر السعودي الذي سيمنحنا قوة أكبر قبل دخول الموسم الرياضي، البدايات صعبة”.

وتابع قائد الفريق الأول لكرة القدم بالهلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد قائلًا: “يجب أن نكون أكثر جاهزية خاصة أننا لعبنا مباراة رسمية قبل مباراة السوبر السعودي”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه نظيره الشباب العماني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ونجح في الفوز بهدف نظيف على ملعبه ووسط جمهوره.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي بين الهلال بطل الدوري، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.