الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال .. السوبر إدواردو يهز الشباك والعميد يتألم

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال- منذ قليل- بتقدم الزعيم بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويذكر أن كارلوس إدواردو سجل الهدف الأول للزعيم في لقاء الاتحاد والهلال في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة، مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاع نادي الاتحاد.

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، وسط حضور جماهيري كبير من قبل جماهير الاتحاد والهلال.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال شهد ضغطًا كبيرًا من قبل لاعبي الزعيم في بداية اللقاء والذين اجتهدوا وحاولوا تسجيل الهدف الأول، ولكن الدفاع الاتحادي كان بالمرصاد لكرات الهلال.

واصل الزعيم ضغطه القوي في الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال حتى تمكن النجم إدواردو من تسجيل الهدف الأول للزعيم، وسط ذهول من مدافعي نادي الاتحاد.

حاول العميد قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال تسجيل الهدف الأول عبر فهد المولد، لكن المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا ارتكب خطأ قاتلًا أدى إلى غضب كبير من اللاعب المولد.

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

يذكر أن النجم عمر عبدالرحمن عموري يشارك للمرة الأولى في مباراة الاتحاد والهلال، بعد انضمامه للزعيم في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي العين الإماراتي.

يأمل المدرب البرتغالي جورجي خيسوس مدرب نادي الهلال في استمرار نتيجة مباراة الاتحاد والهلال على حالها أو محاولة الزعيم تسجيل الهدف الثاني من أجل ضمان الحصول على اللقب.

يذكر أن نتيجة آخر مباراة بين الاتحاد والهلال كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

يشارك اللاعب البيروفي أندري كاريلو في مباراة الاتحاد والهلال، بعد انضمامه للزعيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.