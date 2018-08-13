الشيخ السديس يتحدث مع العاملين في المسجد الحرام عبر اللاسلكي

المواطن - مكة المكرمة

تحدث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إلى موظفي الإدارات في المسجد الحرام عبر الجهاز اللاسلكي.

وشكر السديس موظفي الإدارات وحثهم وعلى بذل مزيد من الجهد والتنسيق فيما بينهم والعمل بروح الفريق، كما حثهم على الإخلاص واستشعار المسؤولية التي منَّ الله بها عليهم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وذلك للخروج بموسم متميز.

كما ذكر أن عدد الحجيج تجاوز المليون و300 ألف حاجٍ حتى الآن، وأن هذا العدد يحتاج إلى مضاعفة الجهود من قبل الإدارات الخدمية.

ووجه الشيخ السديس الإدارات بأن يستثمروا التقنية والإعلام لإبراز الجهود التي تقوم بها الرئاسة كما أن على جميع الإدارات التنافس فيما بينها لإنجاح حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها الـ6.

واختتم حديثه شاكرًا لولاة الأمر متابعتهم وحرصهم على خدمة الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الحجيج وأن يتقبل منهم حجهم ويعودوا إلى بلادهم بحج مبرور وسعي مشكور.