الشيخ السديس يعلق على هاكاثون الحج ببيان شكر وإشادة

المواطن - مكة المكرمة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمسابقة هاكاثون الحج.

وقال الشيخ السديس: “الحج فريضة وشعيرة مقدسة وقيمةٌ حضارية، كما أنه نظام كامل ومنهج شامل وعبادة خالصة مفعمة بالمعاني السامية والأهداف النبيلة وفرصة عظيمة للتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فمن هنا كانت اهتمامات الدولة المباركة بتوجيهات كريمة وتطلعات رشيدة ومنذ قيام المملكة على يد المؤسس- رحمة الله- وإلى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود برعاية هذه المسابقة التي تخدم حجاج هذه البقاع الطاهرة وتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام”.

وأكد السديس أن مسابقة هاكاثون الحج تعد مسابقة وطنية تخدم المشعر الديني لمكانة هذا البيت العتيق وقداسة هذه البقاع المباركة وما اختصت به من التعظيم والمهابة وما حظي به الحرمان الشريفان في ظل هذه الدولة المباركة من فائق العناية وبالغ الرعاية، ومن هنا كانت الدعوة إلى هذه المسابقة القيمة المباركة.

وصرح الشيخ السديس بأن هذه المسابقة وفي مرحلتها الأولى هدفت لتعظيم مكة المكرمة وزيادة الوعي بشرف مكانة هذا البلد الحرام واستشعار عظمة المشاعر المقدسة وأهمية مسؤولية خدمة الحجيج على جميع المستويات وما يترتب عليها من المصلحة العامة.

ورفع السديس خالص الشكر وعميق الامتنان وأوفر الدعوات بأحسن الجزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر نظير هذا الاهتمام البالغ بضيوف الرحمن، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يكتبه مبرورًا لهم ومتقبلًا منهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

وجاء ذلك في ضوء مسابقات هاكاثون الحج التي أقامتها المملكة بمشاركة مطورين ومبرمجين من أكثر من 100 دولة حول العالم، والتي تهدف إلى الاستفادة من التقنية الحديثة والخدمات الذكية وتسخيرها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والتيسير عليهم وتحقيق منهج هذه البلاد المباركة في إيصال الرسالة الحضارية والعالمية وفق رؤية المملكة 2030.