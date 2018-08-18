الشيخ المطلق: شمِّر عن ساق الجدِّ وغُذَّ السير لتلحق بركب المفلحين

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على ضرورة اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة.

وتساءل الشيخ المطلق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كيف يتوانى عاقلٌ عن اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة وهي غاية أمله، ومنتهى رجائه؟!، أترضى أن تكون رفيق قومٍ… لهم زادٌ وأنتَ بغيرِ زادِ؟!”.

وتابع الشيخ المطلق: “ألا فشمِّر عن ساق الجدِّ، وغُذَّ السير لتلحق بركب المفلحين السعداء، فإن موعدك دار السعادة الأبدية، وسلعة الله غالية”.