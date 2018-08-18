الشيخ المطلق لمنسوبي الكشافة: عليكم بهذه الوصية

المواطن – مبارك الدوسري - مكة المكرمة

حث عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، أبناءه من منسوبي الكشافة على العمل بمقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حينما قال ” يا غلام، إني أعلمك كلماتٍ : احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف”.

وأكد فضيلته في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس في معسكري منى الوادي ومنى الجديدة ضمن معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، على أهمية الطموح والهمة وأن يرتقي الشباب إلى معالي الأمور ويعملون على تغيير حالهم إلى ما هو أنفع وأفضل ، وأن يكون لهم طموح يسعون إلى أن ينالوه .

وثمن فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق ما يقوم به الكشافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من مساعدة وإرشاد ، سائلاً الله تعالى لهم العون والسداد والأجر والمثوبة.