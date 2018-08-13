الشيخ المطلق يعلق على العشر من ذي الحجة بتغريدة وحديث شريف

الشيخ المطلق يعلق على العشر من ذي الحجة بتغريدة وحديث شريف

2018/08/13
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1795
0
طباعة
المواطن - الرياض

علق الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

وكتب الشيخ المطلق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”. رواه أبو داود والترمذي.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :