الشيخ المطلق يعلق على العشر من ذي الحجة بتغريدة وحديث شريف

المواطن - الرياض

علق الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

وكتب الشيخ المطلق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”. رواه أبو داود والترمذي.