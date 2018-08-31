الشيخ المطلق يقدم قاعدة الإسلام العظيمة لتحقيق الرضا وراحة البال

المواطن - الرياض

قدم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، واحدة من قواعد الإسلام العظيمة لتحقيق الرضا وراحة البال.

وأكد الشيخ المطلق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه القاعدة تتمثل في وصيّة نبيّنا ﷺ: “انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم” متفق عليه. وهذا في أمور الدنيا؛ لأنها ليست دار قرار ومطامعها متاع زائل.

وشدد الشيخ المطلق في وقت سابق على أن “الروح محتاجة إلى العناية بتغذيتها وتزكيتها ووقايتها من أمراض (الذنوب)، وذلك بامتثال الطاعة واجتناب المعصية، والمداومة على تأدية الفرائض والنوافل، وحفظ البصر والفرج والبطن واللسان عن كل ما حرّم الله”.