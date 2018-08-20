الشيخ المطلق يوضح المقصود بصيام عشر ذي الحجة ويحذر من هذا الأمر!

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا ذكر فضل صيام عشر ذي الحجة فإن المقصود به صيام الأيام التسعة الأولى منه.

وشدد الشيخ المطلق في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أنه يحرم صيام يوم العاشر وهو يوم العيد، وإنما ذكرت العشر من باب التغليب، وإلا فالمقصود الليالي لا الأيام.

وتابع: “أما غير الصيام من الأعمال الصالحة فإنه مشروع في كل أيام العشر بما فيها يوم العيد”.